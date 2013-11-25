В Киеве за медицинской помощью обратились 16 митингующих

По информации Департамента здравоохранения, столичная служба скорой медицинской помощи работает в штатном режиме.

В городе , как всегда , дежурит сто сорок пять медицинских бригад днем и сто пять в ночное время.

В связи с митингами , которые проходят в центре столицы, в местах массового скопления людей организованы временные пункты базирования карет экстренной медицинской помощи.

За прошедшие сутки за помощью к медицинским работникам обратилось 13 митингующих. Пятерым участникам акций была оказана медицинская помощь прямо на месте, одиннадцать доставлены в стационарные отделения городских больниц , пять пациентов остались там для дальнейшего лечения.

У тех, кто попал в стационар , врачи обнаружили травмы, у одного участника митинга возникли судороги , у пожилого человека врачи диагностировали инсульт.