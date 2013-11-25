Сегодня День борьбы против насилия над женщинами

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин в 1999 году и предложила проводить в этот день мероприятия, которые бы привлекали внимания общественности к этой проблеме, пишет РИА Новости.

Дата 25 ноября была выбрана в память о сестрах Мирабаль - политических активистках, жестоко убитых по приказу диктатора Доминиканской Республики Рафаэля Трухильо в 1960 году. Три сестры Мирабаль ‑ Минерва, Патриа и Мария Тереза - состояли в подпольном обществе "Революционное движение 14 июня", возглавляемого мужем Минервы Маноло Таваресом Хусто.

По данным аналитического исследования, проведенного ВОЗ вместе с Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Медицинским научно-исследовательским советом на основе данных из более чем 80 стран, 30% женщин, состоящих в отношениях, подвергаются физическому или сексуальному насилию со стороны партнера, в некоторых регионах эти цифры значительно выше. До 38% убийств женщин в мире совершается их сексуальными партнерами.

В феврале 2008 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил о начале проведения кампании "Сообща покончим с насилием в отношении женщин", которая рассчитана на несколько лет и направлена на предотвращение и ликвидацию насилия в отношении женщин и девочек во всем мире. Кампания предусматривает достижение во всех странах к 2015 году следующих целей: принятие на национальном уровне с последующим неуклонным соблюдением законов по борьбе со всеми формами насилия в отношении женщин и девочек и наказанию за него; принятие и осуществление многосекторального национального плана действий; укрепление потенциала по сбору данных, касающихся насилия в отношении женщин и девочек; повышение уровня информированности и мобилизации общественности; борьба с сексуальным насилием в ходе конфликтов.

Существуют и программы ЮНЕСКО, которые направлены на борьбу с существующим в обществе гендерным неравенством, поскольку именно оно представляет собой основное препятствие для искоренения сексуального и гендерного насилия.