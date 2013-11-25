Как избавиться от хронической усталости без лекарств

Переутомление – не ангина: только лекарства от него никогда не избавят. Придется корректировать и собственные привычки, поведение, решительно менять режим работы и отдыха: обеспечить нормальный сон, избегать стрессов, заняться спортом или по крайней мере час-полтора в день ходить быстрым шагом, советует АиФ.

Не в силах переломить свои привычки, сложившийся порядок жизни?

Значит, нужно идти на занятия с психотерапевтом, осваивать аутотренинг – методов коррекции сегодня существует множество.

В комплексном лечении усталости сегодня активно используют и немедикаментозные методы – массаж, мануальную и физиотерапию, иглоукалывание, озонотерапию, лечебную физкультуру и т. д. Хорошие результаты дает и биорезонансная терапия, курс которой можно проводить дома, купив специальный прибор. Эффективны водные процедуры – контрастный душ, плавание в бассейне, расслабляющие и гидромассажные ванны с минеральными солями и морскими экстрактами.

Добавит энергии и правильная еда – полезны натуральные продукты, без кулинарных изысков: отварное мясо, курица, рыба, творог, сыр, яйца, каши, рыба, оливковое масло, овощи, фрукты, орехи и семечки.

Вместо крепкого кофе и чая старайтесь чаще пить витаминные напитки из ягод шиповника, черной и красной смородины. Не увлекайтесь сладким, исключение – черный шоколад. Старайтесь есть четыре-пять раз в день, учитывая свои биоритмы: «совам», которые ложатся спать в час ночи, можно ужинать в 9 вечера, чтобы не испытывать чувства голода, мешающего заснуть.