Картофель богат полезными веществами

Очень длительный период времени такой продукт как картошка был «изгнанником» из рациона тех, кто пытался похудеть. Диетологи полностью игнорировали этот овощ. Однако специалисты считают, что именно он превосходит многие другие по количеству содержащихся в нем полезных элементов.

Оказывается, картофель более чем в пять раз превосходит банан по количеству клетчатки. Содержание в нем витамина С в несколько раз больше, чем в авокадо, а одно из исследований утверждает, что употребление картофеля два раза в день помогает снизить давление, при этом вовсе не способствуя набору веса.

Диетолог Сигрид Гибсон утверждает, что в этом овоще гораздо больше селена, чем в семечках или орехах. А Сиан Портер – сотрудник организации Potato Council уверен, что о пользе картофеля было забыто из-за того, что новые «суперпродукты» (рекламируемые по телевизору) зачастую довольно сложно достать или они гораздо дороже обычной картошки. Также, некоторую долю к «забыванию» добавил и миф о том, что из-за картофеля увеличивается талия, хотя научно это не доказано.