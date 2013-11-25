Сегодня на западе Украины ожидается мокрый снег, метели

На востоке Украины существенные осадки не ожидаются.

Местами туман, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью около 0°, днем 3-8° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории Украины ожидается ухудшение погодных условий: дожди, в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях сильные дожди (в западной части днем с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метели); ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с.

Температура на протяжении суток 4-9° тепла (ночью на побережье Черного моря до 11°, днем в южных областях 9-14°, в Крыму до 17° тепла); в западных областях ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве и области в понедельник ожидаются дожди, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура по области ночью и днем 4-9° тепла, в Киеве ночью и днем 6-8° тепла.