Киевлянам угрожает эпидемия сибирки?

Со страшным бактериологическим оружием решили поиграть киевские строители: очередную высотку планируют построить просто на могильнике.

В самом центре современного Киева на протяжении 18-го и 19-го веков прятали тысячи людей, умершие от сибирки. Эти смертельные бактерии могут пролежать под землей сотни лет. И оставаться так же опасными: стоит лишь откопать могилу и вдохнуть этот воздух или притронуться к кости.

Во всем мире раскапывать могильщиков сибирской язвы запрещено. В Украине это считают возможным.

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