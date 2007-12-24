В Киеве открыт единственный в Украине Центр сердца

В Киеве торжественно открыта клиническая больница «Киевский городской центр сердца».

Как передает корреспондент УНИАН, в торжествах по случаю открытия принял участие Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, начальник Главного управления здравоохранения КГГА Людмила КАЧУРОВА и другие представители мэрии, а также медики.

Во время открытия Киевский городской председатель отметил, что центр будет обслуживать и консультировать не только киевлян, но и жителей всей Украины, а также ожидается, что к его услугам будут обращаться и иностранные граждане, поскольку это один из самых современных в Европе медицинский центр.

Как сообщил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, Центр сердца в Киеве способен ежегодно выполнять около шести тысяч операций и оказывать консультативную помощь почти 20 тысячам граждан. Мощность центра – 150 коек, в том числе 110 коек для взрослых (два палатных отделения кардиологии и кардиохирургии) и 40 – для детей.

Здесь будут работать консультативная поликлиника для взрослых и детей с отделением функциональной диагностики, блок из пяти операционных, клинико-диагностическая лаборатория, отделение реанимации, компьютерной диагностики, вертолетная площадка для предоставления в будущем экстренной медицинской помощи.

По данным Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, стоимость строительства и оборудование этого центра - 644 млн. грн. На его содержание предусматривается выделять ежегодно около 40 млн. грн.

«Я горд тем, что имею к этому (открытие центра – УНИАН), как и все киевляне, и вы - журналисты, причастность. Я думаю, что наша область здравоохранения должна быть именно такой и выглядеть именно так, как этот центр. Я думаю, что за период работы новой команды мы здравоохранение очень серьезно перестроим», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В свою очередь, директор Центра сердца Борис ТОДУРОВ сообщил, что первая операция запланирована на конец января 2008 года. По его словам, очередь на получение помощи в этом центре – до 2009 года.

Для киевлян операции будут делаться бесплатно, для этого будет разработана специальная городская социальная программа.

По информации Л.КАЧУРОВОЙ, сегодня в кардиохирургических операциях нуждаются около 10 тысяч киевлян.

Как сообщал УНИАН, в июле с.г. заместитель председателя Киевской горгосадминистрации И.КИЛЬЧИЦКАЯ заявила, что Центр сердца в Киеве будет открыт 1 сентября текущего года.

Летом задержку с вводом центра в эксплуатацию в мэрии объяснили тем, уже во время его строительства возникла необходимость в увеличении почти вдвое начального бюджета.

Решение о строительстве Центра сердца было принято в 2004 г. с целью ликвидации очередей на проведение операций на сердце. Строительство центра на улице Братиславской, 5-а, началось летом 2005 года. Центр планировалось открыть до конца 2006 г.