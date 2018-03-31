Болезни "написаны" на лице

Прыщики, впрочем как и мешки под глазами, способны рассказать многое о состоянии нашего здоровья. Но болезнь всегда легче предупредить, чем лечить. Чтобы выяснить, есть ли у вас склонность к тому или иному заболеванию, порой достаточно внимательно посмотреть в зеркало.

Обратите внимание: приведенная ниже информация ни в коем случае не может служить альтернативой визиту к врачу. Это всего лишь повод задуматься о своем здоровье и здоровье своих близких, сбалансировать питание и начать вести здоровый образ жизни.

Лоб

Толстая кожа с плотными, будто «надутыми» морщинками в верхней части лба может свидетельствовать об ослабленных почках.

Вероятная причина появления коричневатых пятен на коже вблизи корней волос — проблемы с печенью.

Две вертикальные морщинки над основанием носа могут быть признаком того, что в рационе у этого человека слишком много белка и жиров животного происхождения, которые перегружают печень.

Брови

Редкие брови с короткими, ломкими, выпадающими волосками могут сигнализировать о том, что необходимо проверить щитовидную железу, не исключена вероятность ее гипофункции. Если брови от природы очень узкие, то чаще всего это вызвано нехваткой женского гормона эстрогена.

Если же наоборот, брови у женщины напоминают брови Леонида Ильича — такие же широкие и кустистые, то велика вероятность того, что в избытке присутствует мужской гормон — тестостерон.

Глаза

Верхнее веко

Так называемые «запавшие» глаза или резкая складка между подвижной и неподвижной частью верхнего века свидетельствуют о снижении общего тонуса и нехватке энергии. «Набрякшие» веки могут быть признаком того, что сердце не справляется с нагрузкой и бьется недостаточно сильно для того, чтобы доставить нужное количество крови к почкам. Тонкая, провисающая складка, идущая по диагонали от середины глаза к углу говорит об ослабленной сердечной деятельности.

Коричневатые пятна и/или жировики в этой области могут быть признаком того, что не в порядке печень.

Нижнее веко

Область под глазами «показывает» состояние мочевого пузыря и почек. Если под веком образуется небольшая припухлость, велика вероятность неполадок с мочевым пузырем. Если размер этой припухлости более 1, 5 сантиметров, то, скорее всего, почки функционируют не так идеально, как хотелось бы.

Покраснения в области от внутренних уголков глаз до основания носа позволяют предположить застой в кровообращении или воспаление внутренних органов.

По нижнему веку легко «прочесть», все ли в порядке по части гинекологии. Как правило, при наличии каких-то неполадок в матке имеется отечность в этой области.

Щеки

Проблемы с углеводным обменом можно распознать, глядя на нижнюю часть щек: их частые «спутники» - это морщинки и кожа, которая кажется серой, безжизненной и потерявшей тонус.

Если аналогичные проблемы в комбинации с расширенными порами встречаются выше — под скулами, то можно предположить проблемы с белковым обменом или даже непереносимость белка.

Нос

Диагональная морщинка, идущая через основание носа, может быть сигналом о том, что функция щитовидной железы снижена. Если при этом щитовидная железа увеличена, то это повод обратиться к эндокринологу.

Глядя на спинку носа, можно предположить, какой тип нервной системы у ее обладателя. Люди, у которых спинка носа узкая, легко «взрываются» и выходят из себя. Те, у кого она широкая, гораздо более спокойны.

Если на спинке носа просматриваются маленькие кровеносные сосудики, то, скорее всего, в наличии склонность к повышенному давлению.

Кончик носа «связан» с желудком. Если кончик носа после приема пищи белеет, речь идет о нехватке желудочного сока. Если же кончик носа красный, причиной может быть гастрит.

Крылья носа «показывают» состояние органов дыхания. Покрасневшие крылья могут быть признаком воспаления бронхов. Утолщения (уплотнения) крыльев могут свидетельствовать о склонности к астме.

Носогубные складки

Ярко выраженная носогубная складка справа

Ярко выраженная носогубная складка с правой стороны, которая сначала спускается к губам прямо, а потом, закругляясь, огибает кончик рта — это повод поберечь свою печень.

Ярко выраженная носогубная складка слева

Носогубная складка такой же формы, что описана выше, только с левой стороны — повод обратить внимание на поджелудочную железу. В этом случае речь может идти о проблемах с углеводным обменом, который, в свою очередь, влияет на уровень сахара.

Прямые носогубные складки

Если складки спускаются от крыльев носа ко рту почти прямо, не образуя классическую трапецию, вероятно, что сердечная деятельность так или иначе ослаблена. Это может быть и сердечно-сосудистая недостаточность, и атеросклероз.

Закругленные носогубные складки

Если форма носогубных складок напоминает смайлик — вот такой ), то стоит обратить внимание на то, как работает кишечник. Его перистальтика может быть ослаблена.

Складки, спускающиеся до подбородка

Складки, которые заканчиваются ниже среднестатистических, указывают на проблемы с пищеварением и слишком большое количество стрессов.

Верхняя губа

Тонкая белая полоска над верхней губой (такая, будто вы только что пили молоко и остались едва заметные «усы») может быть признаком того, что пища плохо усваивается. А наличие вертикальных морщинок может указывать на проблемы с водным балансом.

Нижняя губа

Если после еды вы регулярно испытываете чувство тяжести в желудке (вздутие живота относится к этому же типу проблем), внимательно рассмотрите свою нижнюю губу. Слабые морщинки на ней могут говорить о том, что кишечник «лениться» переваривать пищу, отдельные бледные участки — о проблемах с кровообращением, темно-красные пятна — о наличии полипов, ярко выраженные, достаточно глубокие морщинки свидетельствуют о том, что нарушен водный баланс.

Морщинки под нижней губой справа могут говорить о том, что нарушено кровоснабжение печени. Покраснение или даже уплотнение под нижней губой по центру может свидетельствовать о том, что необходимо следить за уровнем сахара крови.

Область вокруг рта

Желтоватый оттенок кожи в этой области типичен при наличии проблем с жировым обменом, лиловый оттенок свидетельствует о нехватке кислорода, коричневатый — о том, что пища залеживается и «бродит» в кишечнике, сероватый — о том, что далеко не все питательные вещества усваиваются.

Подбородок

Эта область связана с половой сферой. Расширенные поры кожи, прыщи и угри — признак нерегулярности менструального цикла и возможных проблем в гинекологическо-гормональной сфере.

Наличие морщинок, поднимающихся от подбородка вертикально к щекам, говорит о том, что особое внимание нужно обратить на 12-перстную кишку.

Явно просматривающаяся морщинка, которая идет наискосок от нижней губы к центру подбородка может быть признаком генетической склонности к проблемам с венами.

Четкая, достаточно глубокая ямочка на подбородке говорит о том, что необходимо поберечь позвоночник.

medinfo.ua