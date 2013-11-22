Простое упражнение укрепит сердце

Физиолог, исследователь йоги Ринад Минвалеев в качестве тренировки сердечной мышцы рекомендует каждый вечер делать "позу всех частей тела" (сарвангасану), или "берёзку".

Для благотворного воздействия на сердце необходимо делать сарвангасану не 5 секунд, как на школьном уроке, а 2-3 минуты. Такое положение тела усиливает кровоток через позвоночную артерию в затылочную область, что стимулирует функционирование всех центров висцеральной регуляции стволовых структур головного мозга, совершенствует работу всех органов и функциональных систем организма, отсюда и название – "поза всех частей тела".

Такая поза служит эффективной профилактикой варикозного расширения вен, оказывает благотворное влияние при нарушениях мозгового кровообращения. Но главное - "берёзка" улучшает показатели работы левого желудочка сердечной мышцы. По убеждению Ринада Минвалеева, эта асана результативно заменяет аэробные нагрузки (бег, ходьба и др.), а значит, укрепляет сердце.

Особо эффективной эта асана будет в полнолуние и "на убывающей Луне" - так как "сгоняет кровь" в сторону головы. Чтобы исполнить позу точно, уместно будет попросить кого-нибудь проконтролировать строго вертикальное расположение грудного отдела позвоночника.