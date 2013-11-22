На следующей неделе в Украине выпадет снег

В начале следующей недели в Украине ожидается мокрый снег, сильные дожди и похолодание.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, в связи с перемещением в Украину активных циклонов ожидается изменение погодных условий.

25 ноября в западной части дождь с переходом в мокрый снег, местами налипание мокрого снега; в северных, центральных, южных областях пройдут сильные дожди; на большей части территории страны порывы ветра 15-20 м/с.

26-27 ноября в западных, северных, Винницкой, Черкасской области будет идти мокрый снег, налипание мокрого снега, образование снежного покрова, на дорогах гололедица; на остальной территории дождь с переходом в мокрый снег.

Также в эти дни метеорологи прогнозируют снижение температуры воздуха: ночью и днем до 2° тепла -4° мороза (ночью 27 ноября на западе до 2-7° мороза), на юге и юго-востоке до 0 -6° тепла.