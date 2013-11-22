Погода на выходные

Завтра в Украине пройдут небольшие дожди, днем 5-10° тепла.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ночью в северных, центральных, Одесской, Николаевской областях умеренные дожди, местами туман; лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°, на востоке страны от 3° тепла до 2° мороза; днем 5-10° тепла, в южных областях 10-15°, в Крыму до 18°.

В Киевской области завтра облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь; местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 5-10°.

В столице ночью умеренный, днем небольшой дождь; слабый туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.