Cистему опеки над недееспособными лицами реформируют

Премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что Минсоцполитики начало работу по реформированию системы опеки над недееспособными лицами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, об этом премьер-министр написал в письме в ответ на представление Омбудсмана относительно необходимости законодательных изменений в сфере обеспечения прав недееспособных лиц.

В своем письме Азаров также сообщил, что Минсоцполитики разрабатывает проект закона «Об органах опеки и попечительства» (с учетом предложений Совета министров Автономной Республики Крым, областных, Киевской и Севастопольской городских госадминистраций). Также на стадии проработки находится вопрос проведения эксперимента относительно представительства интересов лиц с инвалидностью, которые не осознают значения своих действий и не могут руководить ими.

В ответе премьер-министра также сообщается, что уже подготовлен проект государственного стандарта поддержанного проживания, которым предусматривается обучение и развитие навыков самостоятельного проживания, организации распорядка дня, ведения домашнего хозяйства, представительство интересов, предоставление помощи в организации взаимодействия с другими специалистами и службами, информации по вопросам социальной защиты населения, содействие в получении бесплатной правовой помощи, а также организации медицинского патронажа.

«Минюсту, Минсоцполитики и Минздраву поручено подготовить предложения относительно определения путей дальнейшего совершенствования законодательных и других нормативно-правовых актов в части обеспечения защиты прав и законных интересов недееспособных лиц и лиц, дееспособность которых ограничена, и образования рабочей группы с целью подготовки предложений по внесению соответствующих изменений в такие акты», – говорится в письме премьер-министра.

Принятие таких мер и обобщение их результатов, по мнению главы правительства, позволит обеспечить надлежащую реализацию прав и законных интересов указанных лиц.

Как сообщал УНИАН, 11 октября Уполномоченный ВР по правам человека Валерия Лутковская направила Азарову представление с предложением поручить Министерству юстиции Украины создать рабочую группу для наработки изменений в законодательство в соответствии с международными стандартами в сфере обеспечения надлежащей реализации прав и законных интересов недееспособных граждан.

В представлении говорится, что в последнее время увеличилось количество обращений к Уполномоченному по правам человека относительно невыполнения обязанностей опекунами и попечителями в отношении недееспособных и граждан, дееспособность которых ограничена. Результаты производств омбудсмена по конкретным обращениям в интересах недееспособных лиц также свидетельствуют о формализме в осуществлении такого контроля органами опеки и попечительства.