Если после спиртного краснеет лицо

Если после употребления спиртного у вас краснеет лицо, стоит проверить давление. Возможно, оно повышено, передает Live Science. Специалисты сделали этот вывод, исследовав риск гипертонии у 1763 корейцев, включая 527 мужчин, краснеющих после спиртного, 948 не краснеющий и 288 вообще не пьющих.

Оказалось, если человек из первой группы выпивал более четырех стандартных доз алкоголя в неделю, то у него в два раза повышался риск гипертонии по сравнению с человеком, вообще не пьющим. А вот для второй группы риск повышался только в том случае, если в неделю выпивалось более 8 доз.

Покраснение лица считается связано с тем, что человек особо чувствителен к алкоголю, отмечает исследователь Чен Сунг Ким, заведующий кафедрой семейной медицины в Национальном чхуннамском университете. По его словам, врачам следует принимать во внимание реакцию на спиртное, оценивая риск развития гипертонии, а соответственно и риск инсульта, у пациента.