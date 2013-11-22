Паста из калины избавит от женских недугов

Святая Хильдегарда считала калину женским деревом, а все части калины - целебным лекарством для прекрасной половины человечества. На самом деле эти ягоды нравятся многим, а для оздоровления, наверное, не использует их разве что ленивый. Кору заготовляют весной, когда набухают почки, цветы - в разгар цветения, плоды - осенью или после первых заморозков. Ягоды сохраняют свои полезные свойства на протяжении всей зимы.

Елена Свитко, натуропат, народная целительница утверждает, что препараты коры калины повышают тонус матки, оказывают сосудосуживающие, обезболивающие и антисептические свойства. Их также применяют при маточных кровотечениях, особенно в климактерическом периоде. При бесплодии св. Хильдегарда назначала отвар: 10 г измельченной коры варить в 0,5 л воды на слабом огне в течение 20 мин. Процедить. Пить по 20 мл три раза в день непосредственно перед едой. Цветы калины – замечательный афродизиак и антисептик.

При воспалительных болезнях половых женских органов народная медицина рекомендует пить настой цветов калины и календулы. Смешать по 5 г цветов калины и календулы, залить стаканом кипятка и настоять 10 мин. Процедить и пить по 100 мл два раза в день до еды. Таким же настоем можно делать спринцевание. Как противовоспалительное средство хорошо действует настой цветов калины: 1 ст. л. сырья залить 1 стаканом кипятка, настоять 10 мин, процедить. Добавить по вкусу мед. Пить перед сном курсами по 14 дней, перерыв между курсами - 2 недели.

Плоды калины используют как успокоительное и снотворное средство при нервном перевозбуждении, как спазмолитическое и гипотензивное средство - при атеросклерозе и повышенном артериальном давлении. Успокоительный настой: 10 г ягод калины залить 200 мл кипятка, настоять 40 мин. Пить по трети стакана три раза в день. Плоды калины – очень витаминные, богатые эфирными маслами и оказывают потогонное действие, поэтому при респираторных заболеваниях, гриппе с повышением температуры тела незаменим калиновый чай: или просто кисть, прямо с веточкой запаренная в кастрюле, или запаренные растолченные калиновые ягоды (1 ст. л. на стакан кипятка) с медом. А вкусным калиновым джемом не только лакомятся, но и устраняют кашель. Народный рецепт от простуды: ягоды калины обдать кипятком, потом перетереть через дуршлаг. Полученную массу смешать с медом в пропорции 1:1. Употреблять оздоровительную смесь лучше только через неделю, поэтому следует ее приготовить заведомо. Съедать по 1 ст. л. натощак - с профилактической целью, 3-4 раза в день - с оздоровительной.

Можно воспользоваться еще более простым рецептом: свежие ягоды калины перекрутить на мясорубке, смешать с медом или сахаром в соотношении 1:1. Обе калиновые смеси можно добавлять в травяной чай или просто в стакан с горячей водой и пить как профилактическое и потогонное средство. Хранить обе калиновые смеси в холодильнике.

Калиновая паста для женщин. Выжать сок калины и выпарить его на водяной бане до загустения. В полученную пасту (ее должно быть 200 г) добавить тертый шоколад (100 г), имбирь, корицу, ваниль и полынь (по 2 г). Все тщательно перемешать. Пасту намазывают на хлеб и едят несколько раз в день.

А соком из ягод борются с мастопатией. 100 мл сока калины смешать с 50 г меда. Смоченный в этой смеси кусочек льняной ткани прикладывать к мастопатийному узлу. Держать 2 часа. Семена калины содержат жирное масло, другие полезные вещества, влияющие на формулу крови, издавна ими лечили заболевания крови, анемию и т.п. Калиновый порошок. Косточки из ягод калины (приблизительно 300 г) подсушить, смолоть в кофемолке, просеять. Принимать по 2-4 г порошка за час до еды, запивая настоями кроветворных трав.

Нельзя злоупотреблять ягодами калины, соком и другими препаратами из этого растения людям, предрасположенным к тромбообразованию и с повышенной свертываемостью крови, с пониженным давлением, а также беременным.

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