Украине необходим закон о врачебном самоуправлении

В Киеве состоялся круглый стол на тему «Врачебное самоуправление: международный опыт и перспективы в Украине», в котором приняли участие украинские медицинские общественные и профессиональные организации, представители Национальной академии медицинских наук, а также зарубежные эксперты в вопросах системы врачебного самоуправления.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе круглого подчеркивалось, что практически во всех развитых странах важная роль в управлении медициной принадлежит не только государству, но и общественности.

Председатель комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, открывая круглый стол, отметила, что сегодня самоуправляемые, саморегулируемые врачебные организации эффективно действуют почти во всех странах мира.

«Многолетний опыт развитых стран свидетельствует о том, что самые оптимальные модели управления медицинской отраслью опираются на использование врачебного профессионального самоуправления и саморегулирования, так называемой врачебной автономии. Мы собрались, чтобы определить единую стратегию по внедрению в Украине системы врачебного самоуправления», - сказала Бахтеева.

По ее словам, особенностью деятельности самоуправляемых профессиональных организаций является наличие у них определенных административных полномочий, которые предоставляются им законом.

«Главной целью врачебного самоуправления является формирование такой отечественной модели гражданско-правовых отношений, в рамках которой врач несет персональную юридическую и финансовую ответственность за результаты своей деятельности перед национальной врачебной организацией. И при этом врачебное самоуправление, в свою очередь, несет ответственность за результаты деятельности каждого врача перед пациентами и государством», - подчеркнула Бахтеева. «Главной целью врачебного самоуправления является формирование такой отечественной модели гражданско-правовых отношений, в рамках которой врач несет персональную юридическую и финансовую ответственность за результаты своей деятельности перед национальной врачебной организацией. И при этом врачебное самоуправление, в свою очередь, несет ответственность за результаты деятельности каждого врача перед пациентами и государством», - подчеркнула Бахтеева.

По ее мнению, существующие сегодня в Украине медицинские объединения и ассоциации специалистов практически не влияют на процедуры аттестации медицинских специалистов и лицензирования медицинской деятельности, поскольку являются лишь общественными организациями и не имеют специальных полномочий. «Из года в год проблемным вопросом остается низкая социальная защищенность украинских медиков, недостаточный уровень их заработной платы, который, по словам политика, «не выдерживает никакой критики, и остается в разы ниже, чем на производстве», - сказала она.

По результатам заседания нашего круглого стола будет создана рабочая группа, основной целью деятельности которой станет подготовка законопроекта о врачебном самоуправлении.

Активное участие в обсуждении приняли зарубежные специалисты. В частности, вице-президент Варшавской окружной врачебной палаты, доктор Кшиштоф Макуха, поделился опытом польских коллег в вопросах врачебного самоуправления, отметив, что иностранные специалисты высоко ценят уровень готовности Украины к полноценному внедрению врачебного самоуправления. Доктор Андрей Кехайов - президент Юго-Восточного Европейского врачебного Форума – заявил о готовности принять непосредственное участие в подготовке законопроекта о врачебном самоуправлении в Украине, так как, по его словам, такие Законы действуют в большинстве развитых стран мира.