Наиболее уязвимы на рынке труда молодые женщины

С точки зрения дискриминации наиболее уязвимы на рынке труды молодые женщины, а также женщины старше 45 лет.

Об этом сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская в ходе национальной конференции, посвященной вопросом дискриминации в объявлениях о вакансиях, сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики.

«Наши мужчины и женщины сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, продвижении по службе, разницей в оплате труда. Еще более уязвимы на рынке труда молодые женщины, а также женщины старше 45 лет», - сказала Королевская.

По словам министра, эту ситуацию подтверждают и данные социологических исследований.

«Свыше 40% опрошенных сталкивались с нарушением своих трудовых прав или трудовых прав своих близких. Дискриминационные объявления о вакансиях потом порождают бесправие людей на рабочих местах», - сказала она.

На борьбу с такими явлениями уже отреагировала Государственная служба занятости, технические средства которой практически исключают возможность размещения, публикуемых службой дискриминационных объявлений о вакансиях.

Министр также напомнила, что с недавних пор этой работой начала заниматься и Государственная инспекция по вопросам труда. Гоструда в соответствии со статьей 24 нового Закона «О занятости населения» получил возможность штрафовать работодателей и агентства, публикующие дискриминационные объявления.