Завтра в Украине - дожди

Завтра в восточной части Украины, в Крыму и Приазовье без осадков, на остальной территории небольшие дожди.

Ночью и в первой половине дня местами туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей до 11°, на востоке страны около 0°; днем 6-11° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 14-19°.

В Киеве и области в пятницу ожидаются небольшие дожди. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 6-11°, в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 7-9°.