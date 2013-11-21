Украинцы будут отдыхать на Новый год 7 дней

Кабинет министров Украины принял постановление о переносе ряда выходных дней на период новогодних праздников 2014 года. Согласно постановлению, украинцы будут отдыхать с 1 по 7 января 2014 года включительно, сообщила журналистам заместитель министра социальной политики Лидия Дроздова после заседания правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Дроздовой, «правительство приняло решение о перенесении ряда выходных дней с тем, чтобы были выходные дни с 1 по 7 число включительно. Чтобы обеспечить, с одной стороны, рациональное использование рабочего времени - это по просьбам людей, работающих на предприятиях... С другой стороны, чтобы обеспечить бесперебойную работу Пенсионного фонда, Казначейства, чтобы не задерживать социальные выплаты», - рассказала заместитель министра.

Дроздова уточнила, что отрабатывать по субботам выходные украинцам придется два дня в январе, и один в феврале. «За 2 января будут отрабатывать 11 января, за 3 января — 25 января и за 6 января - 8 февраля. 1 и 7 января у нас, по закону, выходные», - отметила Дроздова.