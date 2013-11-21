В украинских больницах сокращают медиков предпенсионного возраста

В некоторых украинских медучреждениях в рамках реформы системы медпомощи сокращают сотрудников предпенсионного возраста.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза медиков Украины Олег Панасенко, пишет ГолосUA

«Нередко сокращают даже сотрудников предпенсионного возраста. Такое отношение окончательно добьет отечественную медицину, держащуюся именно на таких людях. У них ведь еще сохранен дух патриотизма, любви к своей профессии, они считают ниже своего достоинства уйти, бросить медицину. Работают за копеечную заплату, а их еще и увольняют», - сказал он.

В частности, О. Панасенко сообщил, что недавно на «скорой помощи» в Харькове заставили подписать контракты людей предпенсионного и пенсионного возраста.

«Молодежь не идет туда работать, так давайте еще и этих уволим!», - возмутился он.