Чем отличается скарлатина от обыкновенной простуды

Скарлатина – инфекционное заболевание, вызванное стрептококком.

Передаётся воздушно-капельным путём, т.е. при кашле, чихании, разговоре с заболевшим. Время от заражения до появления симптомов – до двух недель. Болеют скарлатиной преимущественно дети от года до шестнадцати. Младенцы, за счёт маминого иммунитета, от скарлатины защищены. Скарлатиной болеют один раз в жизни, иммунитет остаётся навсегда.

До изобретения антибиотиков от скарлатины гибло множество детей, а ещё больше получали очень тяжёлые осложнения в виде болезней почек и сердца. В наше время вовремя поставленный диагноз «скарлатина» - это практически гарантированное выздоровление без последующих неприятностей. У той разновидности стрептококка, который вызывает скарлатину, есть крайне неприятная особенность – он выделяет эритротоксин.

Эритротоксин – вещество, благодаря которому скарлатину нетрудно узнать и отличить от других детских заболеваний.

Вот основные симптомы скарлатины:

Заболевание проявляет себя остро, мгновенным повышением температуры и болью в горле. Стрептококк, по своему обыкновению, очень любит селиться именно на нёбных миндалинах.

Через пару часов после старта скарлатины на теле появляется сыпь. Сыпь мелкая, красные точки по всему телу.

Кроме того, при скарлатине сыпь на лице отсутствует в районе носогубного треугольника, а щёки становятся ярко-красными. Выглядит это достаточно характерно, перепутать сложно. Эта сыпь – реакция кожи на тот самый эритротоксин, который характерен именно для этого стрептококка. Больше всего сыпи на сгибах рук и ног.

Язык при скарлатине – малинового цвета

Тяжёлая ангина, охриплость голоса, боль при глотании.

Кожа становится сухой, а через несколько дней начинает шелушиться

При правильном диагнозе и своевременном начале лечения скарлатиной можно болеть и дома.

Кроме антибиотиков, которые являются основным средством борьбы с инфекцией в данном случае, невредно проводить все мероприятия, которые показаны при любой ангине – полоскания, обильное питьё, постельный режим. Облегчение после приёма антибиотиков может наступить довольно быстро, но антибиотики нужно пропить полным курсом, иначе возможен рецидив заболевания.

Ребенку необходимо воздержаться от контакта со сверстниками недели на три минимум. Это связано с тем, что организм достаточно сильно «настроен» против стрептококка, а его вокруг – сколько угодно. Это может стать причиной формирования аллергических процессов, которые ребёнку совершенно ни к чему.

Вызов участкового педиатра в случае подобных симптомов мгновенно прояснит ситуацию и поможет вам легко избежать неприятных последствий скарлатины.

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