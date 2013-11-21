Украина одна из стран-лидеров по противодействию курению

В 2013 году Всемирная организация здравоохранения признала Украину одним из лидеров в мире по противодействию курения.

Об этом сегодня – в Международный день отказа от курения – заявила в интервью УНИАН председатель комитета Верховной Ради по вопросам здравоохранения Украины Татьяна Бахтеева.

Парламентарий проинформировала, Украина в 2013 году вошла в число стран, где внедрены рекомендованные ВОЗ стратегии по борьбе с табаком (Комплекс мер MPOWER). Ссылаясь на данные «Доклада ВОЗ о глобальной табачной эпидемии» Бахтеева рассказала, что Украина также вошла в число 35 стран, полностью внедривших 2 рекомендованные ВОЗ стратегии - по мониторингу потребления табака и по предупреждению об опасностях, связанных с табаком), а также в число 54 стран, почти вплотную приблизившихся к полному внедрению еще 3-х стратегий - запрету на рекламу, защите от табачного дыма, повышению акцизов.

«Сформированная в последние годы законодательная база, позволила нам установить рекомендуемые ВОЗ размеры текстов и формы предупреждений о вреде курения для здоровья. Сегодня площадь таких предупреждений в Украине составляет 50% площади пачки сигарет и сопровождается дополнительно специальным предупреждением в виде рисунков-пиктограмм. Мы также достигли высоких показателей по уровню запрета рекламы табачных изделий, стимулирования их продажи и спонсорства (проблемой остается лишь реклама в интернет-изданиях для взрослых) и повышению налогов на табачные изделия. Сегодня в Украине часть налога в розничной цене на сигареты составляет 67%, при рекомендуемых ВОЗ 75%», - сказала Бахтеева.

Она напомнила, что в Украине за последние 5 лет практически в 9 раз возросли акцизы на сигареты - с 49 коп в 2008 году до 4,3 грн. в 2013 г.

«Серьезный прогресс достигнут и в реализации стратегии по освобождению от табачного дыма общественных мест. С 2012 года в Украине Законом запрещено курить практически во всех общественных местах. Благодаря этому, Украина уже не входит в ТОП-10 стран с наиболее высокими уровнем распространения курения», - сказала парламентарий.