Сегодня – Международный день отказа от курения

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день отказа от курения. Он был установлен Американским онкологическим обществом в 1977 году.

Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространенности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и врачей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии табака на здоровье.

На основании данных, собранных вместе с Американским онкологическим обществом и Всемирным фондом легких в «Ежегодном докладе по табаку», сайт 24/7 Wall St. определил 10 стран с самым высоким уровнем курения (по количеству взрослых, которые курят): Словакия - 30,5%, Турция - 31,2%, Румыния - 32,4, Чехия - 36,3%, Венгрия - 36,5%, Болгария - 38,8%, Россия - 39,1%, Чили - 40,6%, Папуа-Новая Гвинея - 44,0%, Австрия - 47,0%).

Употребление табака является одной из самых больших опасностей для здоровья людей из всех опасностей, когда-либо возникавших в мире.

От него ежегодно умирает около 5 миллионов человек – в среднем, каждые десять секунд на планете умирает один заядлый курильщик. К 2020 году этот уровень может повыситься до одного человека за три секунды.

По данным ВОЗ в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.

Если не принять меры, к 2030 году число случаев смерти, связанных с табаком, превысит 8 миллионов в год.

Употребление табака служит фактором риска в отношении 6-ти из 8-ми основных причин смерти в мире: ишемической болезни сердца; нарушения мозгового кровообращения; инфекций нижних дыхательных путей; хронических обструктивных заболеваний легких; туберкулеза; рака трахеи, бронхов, легких (за исключением ВИЧ/СПИДа и диарейных заболеваний). Так, смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих.

Как рассказала в интервью УНИАН председатель комитета Верховной Ради по вопросам здравоохранения Украины Татьяна Бахтеева, более 25 заболеваний, развивающихся или усугубляющихся под влиянием курения (сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания). Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка. Как рассказала в интервью УНИАН председатель комитета Верховной Ради по вопросам здравоохранения Украины Татьяна Бахтеева, более 25 заболеваний, развивающихся или усугубляющихся под влиянием курения (сердечно-сосудистые, легочные и онкологические заболевания). Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка.

«Курящие люди заболевают инфарктом миокарда в 2-8 раз чаще, чем некурящие. При этом курильщики в 3-4 раза чаще внезапно погибают от ишемической болезни сердца на фоне вроде бы нормального самочувствия. Не менее опасно и пассивное курение. Оно пагубно влияет на дыхательную систему, кроме того, табачный дым — сильнейший аллерген. Пассивный курильщик вдыхает те же самые опасные вещества, что и любитель сигарет, несмотря на их малую концентрацию», - сказала Бахтеева.

По ее мнению, табакокурение остается еще очень серьезной проблемой и для Украины, уровень курения еще довольно высокий.

«Но сегодня можно с полной уверенностью констатировать, что борьба с этой пагубной привычкой в Украине приобретает вполне конкретные очертания. Ведь ещё буквально несколько десятилетий назад нельзя было продвинуться дальше простых слов. Виной этому являлось непробиваемое лобби табачных производителей», - отметила Бахтеева.

Украина не только покинула печальную группу мировых лидеров по распространенности табакокурения среди населения, но и демонстрирует позитивную динамику по уменьшению его негативных последствий. Впервые за несколько десятилетий в стране стабилизировались показатели заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистой патологии, говорит парламентарий.

«Госкомстат засвидетельствовал, что параллельно с уменьшением потребления табачных изделий уменьшилось и количество лиц, имеющих хронический бронхит или эмфизему легких, - с 8,9% в 2008 году до 6,7% в 2012 году. Продолжает сокращаться и смертность от болезней органов дыхания: в 2012 году от этих болезней умерли почти на 1000 человек меньше, чем в 2011 году», - отметила Бахтеева.