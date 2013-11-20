В Украине стартовала гражданская кампания «Открываем двери детям»

Сегодня стартовала гражданская кампания «Открываем двери детям».

Как передает корреспондент УНИАН, на презентации отмечалось, что основными задачами кампании является повышение осведомленности общества о вреде и неприемлемости проживания детей в интернатах и об альтернативах пребывания сироты в интернатном заведении.

Участники презентации сообщили, что гражданская кампания имеет целью улучшить качество жизни детей в специализированных заведениях (институциональный уход), а также детей, которые начинают самостоятельную жизнь после интернатов. Это станет возможным после перехода от институционального ухода к воспитанию детей в семье.

По словам экспертов, многолетний международный и украинский опыт убеждают, что детские интернаты - это не необходимость, обеспечить права детей можно значительно лучшим способом. Активная деятельность общественных организаций в Украине, последние политические заявления Президента Украины и нормативные документы создают возможности для осуществления реальных преобразований в сфере защиты детей, отмечали они.

По словам Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко, реформа в интернатной системе должна осуществляться с учетом, в первую очередь, ребенка.

«Сегодня в Украине реализовать кампанию возможно лишь тогда, когда будут объединены усилия многих общественных организаций, министерств, которые содержрт интернатные заведения, городской власти. Президент Украины четко поставил задачу: сделать все, чтобы сохранить семью для ребенка, не допустить отрыва и направления ее в интернатное заведение в случае, если семья попала в сложные жизненные обстоятельства. Если не удалось сохранить семью, как можно быстрее найти новую семью для ребенка - через усыновление, опеку, попечительство. Сегодня законодательство имеет очень много семейных форм воспитания ребенка-сироты. Сегодня в Украине еще действует система интернатных заведений, которая была создана в условиях Голодомора, в условиях репрессий, в условиях войны. Когда действительно была огромная беспризорность, а государственной машине нужно было концентрировать детей, чтобы ими управлять, делать их серенькими и контролируемыми. Сегодня Украина совсем другая, поэтому существование посткоммунистических заведений разрушает ребенка, а не развивает его. Это неприемлемо», - подчеркнул Павленко.

Он сообщил, что сегодня в Украине действуют 967 интернатных заведений, из них лишь 5% - для одаренных детей, остальные - для сирот.

«В большинстве своем интернаты не являются затребованными и не являются нужными для детей XXI века. Поэтому Президент четко ставит задачу - реформа интернатных заведений должна модернизировать эти заведения. Никто не говорит о закрытии. Эти заведения должны предоставлять много услуг и помощь детям и семьям», - сказал Павленко.

Он подчеркнул, что в интернатных заведениях из более 80 тыс. детей, которые там находятся, только 13 тыс. детей-сирот. «Интернаты – пустые, поэтому государство финансирует сегодня нужды не ребенка в интернатном заведении. Государство финансирует пустые стены и сохраняет рабочие места. Сегодня государство выделяет на содержание интернатных заведений 5 млрд 700 млн грн. Из них на нужды ребенка идет 787 млн грн – это одежда, обувь, питание, лекарства. А почти 5 млрд – это заработная плата, оплата коммунальных услуг и всего того, что к ребенку не имеет никакого отношения», - заявил Павленко.

Руководитель программы «Сиротству - нет» Благотворительного фонда Рината Ахметова Дарья Касьянова выразила убеждение, что интернаты в Украине необходимо закрывать.

«Я многократно бывала в интернатных заведениях. Внешне там кажется все очень хорошим и комфортным. Но, глядя в глаза детей, становится очевидным, что не место детям в интернатах. Возможно, они и имеют право на существование, но отдельно от детей. Украина начала реформировать интернатную систему в 2006 году, и ежегодно мы слышим, что к реформированию нужно подходить эволюционно. Я считаю - хватит эволюции, время переходить к революции. Необходимо закрывать интернатные заведения. Фонд Рината Ахметова работает в теме сиротства уже 5 лет. Ежедневно мы видим, какие дети переходят в семьи из интернатов. Это глубоко травмированные дети. И если физические травмы можно залечить, то душевные, к сожалению, излечить нельзя. Какие бы усилия и средства мы не прилагали», - убеждена Касьянова.

Она объяснила, что фонд Ахметова выступил главным национальным партнером этой кампании потому, что в фонде верят, что Украина может сделать все, чтобы каждый ребенок имел полноценную, любящую, безопасную семью.

«Для этого нужно сделать две вещи: сохранить ребенку биологическую семью, если это возможно, если нет - найти добрых, любящих родителей. Ничего лучшего в мире еще не придумали», - сказала Касьянова.

Кампания по деинституционализации «Открываем двери детям» внедряется на уровне Евросоюза и в 12 странах Европы, включая Украину. Кампания призывает ЕС и правительства европейских стран осуществить переход от институциональной системы ухода за детьми к системе, которая основана на воспитании ребенка в семье.

Кампания официально стартовала 6 июня 2013 года под лидерством двух организаций - Eurochild (сеть неправительственных организаций европейских стран) и Hope and Homes for Children (международная благотворительная организация «Надежда и жилье для детей»).

Национальным координатором кампании в Украине является представительство благотворительной организации «Надежда и жилье для детей». На сегодняшний день к кампании присоединились 14 ведущих общественных организаций, которые работают в интересах детей в Украине. Главным национальным партнером кампании является благотворительный фонд Ахметова «Развитие Украины». Цель и задача кампании поддерживаются представительствами ведущих международных организаций.