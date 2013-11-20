Показатели заболеваемости гриппом не превышают эпидпорог

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги ни в одном из регионов Украины.

Об этом свидетельствует информация Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного заведения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины" за 11-17 ноября 2013 года, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины.

За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 162 012 чел., среди них 111 625 (68,9%) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 35,6 на 10 тысяч.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 67,7, а самый низкий - в Харьковской областях – 13,9 на 10 тысяч населения.

За отчетную неделю было госпитализировано 6 641 чел., среди них – 5 235 (78,8%) составляли дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей увеличился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 17 лет и составляет, соответственно, 1,3% и 5,8%.

За 46 неделю 2013 года на территории Украины летальных случаев среди больных гриппом и ОРВИ не зарегистрировано, как и за предыдущую неделю. В целом, эпидемическая ситуация относительно заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года.

Общее количество вакцинированных против гриппа составило 127 217 чел. За отчетную неделю привито против гриппа 32 386 чел., что на 29% больше, чем за прошлую неделю. Среди привитых против гриппа количество детей до 17 лет составляет 18%.