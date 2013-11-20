Контракты с руководителями клиник будут заключать на 3-5 лет

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении (о сроках заключения контрактов с руководителями государственных, коммунальных заведений здравоохранения).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 327 народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Авторами закона является лидер КПУ Петр Симоненко и депутаты от Компартии Ирина Спирина и Петр Цыбенко.

Законом предусмотрена часть девятая статьи 16 Основ законодательства Украины о здравоохранении изложить в редакции, в соответствии с которой руководители государственных, коммунальных заведений здравоохранения назначаются на должность путем заключения с ними контракта сроком от 3 до 5 лет.

Если по окончании срока действия контракта трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие контракта считается продленным в соответствии с законом.

Порядок заключения контракта с руководителем государственного, коммунального заведения здравоохранения и типичная форма такого контракта утверждаются Кабинетом министров Украины.

В Заключительных положениях отмечается, что данный закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования, кроме пункта 3 этого раздела, который вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования данного закона.

Контракты с руководителями государственных, коммунальных заведений здравоохранения, которые были заключены до дня вступления в силу данного закона, действуют до окончания срока их действия.

Кабмин в трехмесячный срок со дня, следующего за днем опубликования данного закона, должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с данным законом, разработать и утвердить нормативно-правовые акты, необходимые для его реализации; обеспечить приведение соответствующими центральными органами исполнительной власти своих нормативно-правовых актов в соответствие с данным законом.