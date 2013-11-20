ВР повысила штрафы для нетрезвых водителей

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает корреспондент УНИАН, за закон народного депутата от Партии регионов Владимира Олейника проголосовали 260 народных депутатов из 380, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в статью 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, где, в соответствии с абзацем вторым части первой, управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под воздействием таких лекарственных препаратов, а также отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения, в соответствии с установленным порядком, осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, - влекут за собой наложение штрафа на водителей от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 2 лет, или административный арест на срок от 7 до 10 суток и на другие лица – наложение штрафа от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок от 7 до 10 суток.

Изменениями в абзац второй части второй устанавливается, что повторное на протяжении года совершение любого из нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, влечет за собой для водителей лишение права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет с оплатным изъятием транспортного средства или без такого, или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такого, и на другие лица - административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства или без такого.

В абзаце втором части третьей устанавливается, что действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные лицом, которое дважды на протяжении года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции, за отказ от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, - влекут за собой для водителей лишение права управления транспортными средствами сроком до 10 лет с оплатным изъятием транспортного средства и на другие лица - административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства.