В Украине сократилось количество детей за решеткой

Уже за первый год действия нового Уголовного процессуального кодекса, который вступил в силу 20 ноября 2012 года, сократилось количество детей в колониях, СИЗО и детей, привлеченных к уголовной ответственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом заявил Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Юрий Павленко на пресс-конференции.

По его словам, новый УПК стал ключевым этапом гуманизации правосудия в отношении детей.

Так, по его словам, если по состоянию на 1 ноября в 2012 г. в колониях находилось 1289 детей, то на 1 ноября 2013 г. уже 968 детей; если в СИЗО находилось 553 ребенка, то по состоянию на этот период - 273 ребенка.

«При этом я напомню, что в 2010 году в СИЗО содержалось 976 детей, а в колониях отбывали наказание почти 1500 детей», - сказал Уполномоченный Президента по правам ребенка.

Кроме того, по его словам, сократилось количество детей, которые условно отбывают наказание, «то есть в отношении которых принято решение об освобождении от отбывания уголовного наказания с испытательным сроком».

«Если до 2012 года количество детей, которые условно отбывают наказание ежегодно увеличивалась (для сравнения: в январе 2011 г. на учете в уголовно-исполнительной инспекции находилось 4353 ребенка, а в 2012 г. - 4945 детей), то по состоянию на январь 2013 г. таких детей уже стало 3518», - констатировал Павленко.

Он объяснил, что гуманизация уголовного правосудия привела к более объективному и быстрому рассмотрению дел в отношении детей, которые находятся в конфликте с законом, а также как к сокращению сроков, так и к более активному использованию судами освобождения от уголовной ответственности детей с применением принудительных мероприятий воспитательного характера.

Вместе с тем, по его словам, нужно разработать новые формы социальной работы с детьми, которые находятся в конфликте с законом, и внедрить более широкий спектр принудительных мероприятий воспитательного характера по отношению к ним.

Павленко также отметил, что в соответствии с требованиями нового УПК была повышена квалификация следователей и судей, специализирующихся на делах в отношении детей.