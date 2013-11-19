В Украине высокий уровень обеспечения прав ребенка

Украина относится к странам с довольно высоким уровнем обеспечения прав ребенка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом сказала председатель Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо в ходе совместной пресс-конференции с Уполномоченным Президента Украины по правам ребенка Юрием Павленко ко дню общих действий в интересах детей - Дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка, который в мире отмечается 20 ноября.

Глядя на все те высокие обязательства по защите прав детей, которые взяла на себя Администрация Президента Украины, Кабинет министров Украины, мы констатируем тот факт, что вопрос защиты прав ребенка в Украине действительно на высоком уровне. Это очень хорошая новость», - подчеркнула председатель ЮНИСЕФ в Украине.

Мокуо признала значительное продвижение Украины в направлении обеспечения и защиты прав ребенка и поблагодарила за сотрудничество Уполномоченного Президента по правам ребенка. «За два года деятельности Уполномоченного по правам ребенка произошли большие сдвиги в направлении защиты прав детей», - сказала она.

По словам Павленко, в Украине стабильно уменьшается число детей, теряющих родительское попечение, а количество детей-сирот, устроенных в семейные формы воспитания, - постоянно увеличивается. «Реализуется успешная, результативная, признанная эффективной международными экспертами политика по усыновлению и устройству детей-сирот в приемные семьи, детские дома семейного типа», - сказал он.

«Детская смертность за последние годы снизилась на 27%», - подчеркнул Павленко. В этом контексте Уполномоченный Президента отметил, что Украина полностью выполнила Цели развития Тысячелетия, которые, в частности, заключаются в снижении на 2/3 показателя детской и материнской смертности от базового 1990 года. Также он заметил, что сегодня «это показатель государств европейского региона».

«В течение 2012-2013 годов имеем постоянство показателя заболеваемости и стабильность показателя инвалидности - это своего рода позитив, ведь свидетельствует о результате применения лучших практик выявления болезней у детей», - продолжил Уполномоченный Президента.

Павленко также прибавил, что в Украине увеличивается материальная помощь семьям с больными детьми, детьми-инвалидами, введена социальная поддержка семей с детьми, реформируются интернатные учреждения в центры по предоставлению помощи семьям с детьми, центры реабилитации для детей. Кроме того, отметил он, внедряется инклюзивное образование, растет количество детских садов и внешкольных учреждений.

В то же время, акцентировал внимание Павленко, практически каждое право ребенка в Украине все еще нуждается в защите.

Уполномоченный Главы государства обратил внимание на то, что Конвенция ООН о правах ребенка является важным документом для понимания ребенком и взрослыми. «Впрочем, как показывают исследования, хотя 96% детей и знают о Конвенции ООН о правах ребенка, но далеко не все дети, а в том числе и взрослые, понимают этот документ, не знают содержания статей, не знают прав ребенка и не умеют их отстаивать», - сказал он.

По словам Павленко, ребенок, который знает и умеет пользоваться своими правами, более защищен и способен сформировать свои обязанности по отношению к другим. Именно поэтому Уполномоченный Президента по правам ребенка начал цикл уроков о правах ребенка в общеобразовательных школах и направил обращение в Министерство образования и науки относительно усовершенствования практики и формата преподавания школьного предмета о правах ребенка, имплементации положений Конвенции во все предметы гуманитарного и естественного циклов в школах.