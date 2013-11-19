ВР отклонила законопроект "О лекарственных средствах"

Верховная Рада Украины отклонила правительственный проект Закона о внесении изменения в статью 9 Закона Украины "О лекарственных средствах" (относительно государственной регистрации лекарственных средств).

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 203 народных депутатов из 383, зарегистрированных в сессионном зале.

Предложение направить законопроект в профильный комитет на доработку также не набрало достаточного количества голосов. «За» проголосовали лишь 195 народных депутатов из 382, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 9 Закона "О лекарственных средствах", согласно которой для государственной регистрации лекарственных средств, которые базируются или имеют отношение к объектам интеллектуальной собственности, на которые в соответствии с законами Украины выдан патент, заявитель подает письмо, в котором указывается, что права третьей стороны, защищенные патентом или переданные по лицензии, не нарушаются в связи с регистрацией лекарственного средства.

Таким образом, при регистрации заявитель не должен подавать заверенную соответственно копию патента или лицензии, которой разрешено производство и продажа зарегистрированного лекарственного средства, а также документ, подтверждающий действие патента в Украине.