Интернат, давай, до свидания

20 ноября - День совместных действий в лучших интересах детей, но в нашей стране достаточно искривлено представление о том, что есть лучше для ребенка. Пагубная практика размещения детей в интернаты процветает, несмотря на декларативные лозунги о ценности семейного воспитания.

Хотя международное сообщество уже давно признало вредность интернатов для детей и сделало решительные шаги в преодолении этой проблемы, Украина еще остается в советском времени. Более 80 000 детей живут в изоляции от общества, в казенных условиях. Это целый город детей, живущих за закрытыми дверями.

Гражданская кампания «Открываем двери детям» показывает возможный путь отказа от интернатов и перехода к воспитанию детей в семейной среде. В рамках кампании мы объединяем общественные организации, благотворительные фонды, представителей международного сообщества, СМИ и бизнеса для внедрения решительных шагов и создания социального давления для преодоления проблемы. Кампания является масштабным проектом, который реализуется в 12 странах Европы. Главный национальный партнер кампании в Украине – благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы «Сиротству-нет!».

Кампанию в Украине представит Галина Постолюк, директор благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» (организатор кампании). Среди приглашенных спикеров: Юкие Мокуо, Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, Юрий Павленко, Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка и Дарья Касьянова, руководитель программы «Сиротству-нет», а также выпускники интернатов, директор детского дома.

В завершение мероприятия в небольшом, но ярком перформансе дети покажут, через какие недетские испытания им пришлось пройти в стенах интернатов. Они нарисуют мечты о счастливом детстве, которого у них не было, и предложат присутствующим взять символические ключи от двери, открытия которых так ждут тысячи детей по всей стране.

11.00 - 11.30 - регистрация, осмотр экспозиции «ИНТЕРНАТ: ВСЕ ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ»

11.30 - 12.00 - выступление спикеров, презентация кампании, перфоманс от детей «ОТКРОЙТЕ ДВЕРИ»

12.00 - 12.30 - пресс - брифинг

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