Завтра по Украине существенных осадков не предусматривается

В среду, 20 ноября, по Украине будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Одесской областях местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью на Правобережье страны и в Крыму - 0-5° тепла, на побережье морей - до 8° тепла, на остальной территории - 0-5° мороза; днем - 4-9° тепла, в западной и южной части местами - 11-13°, в Крыму - до 16°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью - 0-5° тепла, днем - 4-9°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью - 2-4° тепла, днем - 6-8°.