В Украине автоматически повысится ряд соцвыплат

В Украине с 1 декабря автоматически повысится ряд социальных выплат.

Об этом сегодня сообщила министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время посещения территориального центра социального обслуживания Днепровского района г. Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

По ее словам, увеличится минимальная зарплата, пенсии, помощь по рождению ребенка, выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и др.

«С 1 декабря будет увеличен размер ряда социальных выплат, что позволит обеспечить дополнительную поддержку тем, кто в ней нуждается. Прежде всего, помощь должны получить наиболее незащищенные», - отметила она.

В частности, по словам Королевской, минимальная зарплата возрастет с 1147 до 1218 грн (на 71 грн), минимальная пенсия по возрасту - с 894 до 949 грн (на 55 грн). Помощь по рождению первого ребенка увеличится с 29 тыс. 160 до 30 тыс. 960 грн (на 1,8 тыс. грн), а выплаты на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, возрастут на 120-152 грн - в зависимости от возраста.

Министр обратила внимание, что повышение состоится автоматически. «От людей не нужно будет никаких дополнительных действий. Напротив, задание социальных служб - проконтролировать, чтобы каждый человек получил те средства, которые ему принадлежат», - резюмировала Королевская.