Чем угрожает высокий уровень "плохого" холестерина

Стенокардия, инфаркт, инсульт, тромбоз - вот расплата за повышение уровня холестерина в крови.О том, что сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди причин смертности, знают все. Однако далеко не каждый из тех, кто подвергается опасности инфаркта или инсульта, осознает это. И даже не подозревают этого. Каким образом? Рассказывает врач-кардиолог Александр ТУРЕНКО.

Существует три главных опасности для организма: высокое артериальное давление, табакокурение и повышенный уровень холестерина в крови. Как засвидетельствовали проведенные в Японии в 60 - 70-ые годы исследования, повышенный уровень холестерина опаснейший из всех приведенных факторов. Замечено, что японцы меньше чем другие народы страдают от заболеваний коронарных сосудов, хотя многие из них курят и имеют повышенное артериальное давление. По-видимому, дело в том, что их "спасает" низкий уровень холестерина в крови. Что же касается американцев и европейцев, среди которых и украинцы, то они не могут похвастаться этим. Например, в конце 90-х высокий уровень холестерина в крови был зарегистрирован почти в 100 млн. американцев. Более того, 90 % опрошенного взрослого населения не знали, что контроль этим показателем даст возможность уменьшить количество сердечных заболеваний. По данным Института кардиологии им. Г. Д. Стражеска, у половины украинцев уровень холестерина в крови значительно выше нормы.

Теперь подробнее поговорим о влиянии холестерина на процессы жизнедеятельности человека. Мудрая природа не создает ничего лишнего. Поэтому холестерин необходим нашему организму, в частности, для синтеза желчи, половых гормонов, коркового вещества надпочечников. Он составляет около 2% массы тела и содержится во всех органах и системах организма: мышцах, сердце, печени, нервной системе и особенно в головном мозге, где его больше всего. В случае стресса или нагрузок потребность в холестерине растет.

80% холестерина образуется в печени, остальные поступают с пищей. В организме холестерин совмещается с жирными кислотами и создает с белками крови липопротеиды - важные для жизнедеятельности соединения. В зависимости от того, какого качества эти жирные соединения, холестерин становится для нас полезным или вредным. Различают насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. "Плохим" холестерин становится в том случае, когда совмещается с насыщенными кислотами, "хорошим", если образует соединения из полинасыщенными. "Плохой" холестерин легко откладывается на стенках сосудов и содействует развитию атеросклероза, возникновению тромбов, повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (стенокардия, инфаркт миокарда, инсульт и тому подобное). "Хороший" холестерин, напротив, предотвращает возникновение атеросклероза.

Чтобы уберечь себя от опасных болезней, нужно, во-первых, следить, чтобы уровень холестерина в крови не превышал нормы - от 100 до 180 мг (или 4-6 ммоля) на 100 мг крови (это можно определить с помощью анализов, сделаных в поликлинике). Во-вторых, нужно предотвращать повышение уровня "плохого" холестерина в организме и стимулировать образование "хорошего холестерина". Для этого нужно знать, откуда берется тот или тот. Насыщенных жиров, из которых образуется "плохой" холестерин, больше всего в жирном мясе, особенно в свинине и говядине, колбасе, сосисках, сливках, твердых сырах, яичных желтках, субпродуктах (печени, почках, мозге). Не насыщенные жиры, которые образуют "хороший" холестерин, в значительных количествах содержатся в морской рыбе (скумбрия, селедка, треска, сардины, макрель, красная рыба) и разных маслах. Теперь становится понятным, почему японцев обходят сосудистые заболевания, - они употребляют много морепродуктов.

Этот факт убедительно свидетельствует о том, что каждый человек способен отрегулировать содержание "плохого" и "хорошего" холестерина в своем организме.

Как бороться с "плохим" холестерином?

Следовательно, если биохимический анализ крови свидетельствует о повышенном уровне холестерина, нужно:

- Ограничить употребление мясных продуктов и сметаны.

- Отказаться от свинины, баранины, говядины, предоставлять преимущество мясу птицы и телятине.

- Как можно чаще мясо заменять соей. За содержанием белка 1 кг сои приравнивается до 2 кг мяса.

- Обязательно ввести в рацион морепродукты: морскую рыбу (3-4 раза в неделю) и морскую капусту.

- Увеличить употребление овощей и фруктов (особенно сырой моркови, капусты, помидоров, тыквы, баклажанов, кабачков, свеклы, чеснока, лука), а также нерафинированного масла (подсолнечной, оливковой, соевой, кукурузной).

- Следить, чтобы на обеденном столе часто появлялись продукты, богатые на клетчатку и пектины: высевки, фасоль, горох, яблоки, зерновые (пшеница, овес, горох, гречиха, коричневый рис).

- Не забывать о свежевыжатом соке, особенно апельсиновом. Доказано, что употребление одного стакана апельсинового сока ежедневно на протяжении 6 недель снижает уровень холестерина в крови на 20 %.

- Предоставлять преимущество обезжиренным или с небольшим содержанием жира кисломолочным продуктам.

- Маргарин лучше не употреблять совсем, особенно людям старшего возраста.

- Употреблять продукты, которые содержат лецитин, - вещество, снижающее уровень холестерина в крови. В частности, это соя, фасоль, горох, пшеница и ее высевки, гречиха, рыба, яичные желтки (однако не злоупотреблять. Не больше 2-3 яиц в неделю).

- Раз в неделю устраивать разгрузочные дни: есть лишь яблоки (1,5 кг) или выпивать 5-6 стаканов яблочного или апельсинового сока. Два дня на неделю (среда, пятница) употреблять постную пищу.

- Также полезно принимать спирулину - по 4 г в сутки на протяжении 2 месяцев. Она способствует не только снижению уровня холестерина в крови, но и насыщенных жиров, тогда как уровень полезных ненасыщенных повышает.

В норме наш организм сам регулирует уровень холестерина, удерживая его в пределах приблизительного 5 ммоль/л. Однако повышение уже на две единицы является угрожающим состоянием. Доказано, что концентрация холестерина 7 ммоль/л повышает риск смерти от ишемической болезни сердца вдвое.

Холестерин переносится в организме белками (протеинами) разного типа: липопротеидами высокой плотности (ЛПВЩ) и липопротеидами низкой плотности (ЛПНЩ). ЛПВЩ – это “хороший” холестерин, при его помощи жиры выводятся из тканей. А ЛПНЩ – “плохой” холестерин, который и формирует на сосудах те печальноизвестные бляшки. Следовательно, при определении уровня холестерина в крови следует установить соотношение «хорошого» и «плохого» холестерина, и тогда может оказаться, что в целом высокий показатель не является поводом для тревоги.

Большинства людей с высоким уровнем холестерина для исправления ситуации достаточно изменить диету. Первое, что рекомендуют врачи, – уменьшить употребление жиров. Но при этом следует различать насыщенные жиры (например, сливочное масло), которые повышают уровень холестерина, и ненасыщенные (например, растительное масло), которые не наносят вреда и нужны организму. Исследования засвидетельствовали, что, ограничив употребление (не нужно совсем от них отказываться) насыщенных жиров, можно снизить уровень холестерина на 10-20 процентов. Вообще, следует помнить, что холестерин содержится лишь в продуктах животного происхождения. Поэтому пост – хороший случай кое-что подправить в своем организме.