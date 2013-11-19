Как правильно сочетать продукты питания

Чтобы иметь здоровый желудок и оздоровить пищеварительную систему вообще, надо прежде всегоправильно питаться, утверждает столичный диетолог Лариса Чопенко. Соблюдая простые правила, вы сможете оздоровить весь организм.

"После того, как съели рыбу, яйца или молочные продукты, не стоит пить воду, особенно сладкую. Желудочный сок этим сильно разбавляется, и пища сложно переваривается. А фрукты лучше есть не после еды, а до нее. Тогда усвоятся лучше, пища не будет перегружать желудок ".

"Те , кто ест только два раза в день, прямо-таки убивают свою систему пищеварения. Надо что-то жевать каждые четыре часа в течение дня, чтобы не набрать лишнего веса и не получить гастрит и язву. Но жевать важно что-то нежирное, например, сухофрукты".

"После того, как съели большое количество углеводной пищи, нельзя есть в течение двух - трех часов. Необходимо дать продуктам хорошо усвоиться. Опять-таки, чтобы не перегружать пищеварительную систему".

"Не читайте во время еды не смотрите телевизор. Чем меньше отвлекаетесь, тем меньше пищи будет надо, чтобы не иметь чувства голода. Тогда и вкус блюд будете чувствовать вдвое лучше. И не наедайтесь вечерам и ночью. Чем чаще и больше едите ближе ко сну, тем больше шансов набрать лишний вес".

"Пейте в день не менее 2-2,5 литра воды. Тогда обмен веществ ускорится. Вода не даст поправиться после жирных блюд. У меня была пациентка, которая полгода мучила себя диетами, но похудеть не могла. Днем она почти не пила воды. От этого лишние калории не сжигались. Начала ежедневно пить по несколько литров воды и тогда еженедельно худела на два килограмма. Организм лишался токсинов. Когда есть жажда, значит обмен веществ замедлился на треть, тогда под кожей начинает откладываться жир".

"Метаболизм ускоряют любые физические упражнения. Люди с хорошо тренированными мышцами имеют быстрый обмен веществ. Чтобы держать себя в форме, достаточно делать утреннюю зарядку. Желательно - до завтрака. Тогда пища будет быстро перевариваться. Вечером после ужина надо гулять на улице хотя бы полчаса. За это время следует пройти не менее 2 километров ".

gazeta.ua