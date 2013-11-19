Треть населения Украины боится голода

Треть населения Украины боится, что в стране может начаться голод.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Ирина Бекешкина во время круглого стола «80-я годовщина Голодомора - уроки прошлого для будущего».

«Треть населения Украины (более 30% - УНИАН) боится голода. Почему этого боятся в независимой Украине? Мы думали, что такие настроения доминируют среди старшего поколения, но это не так… Есть опасения среди младшего поколения со средним уровнем доходов», - отметила социолог.

Бекешкина уточнила, что причина таких опасений связана, в частности, с неуверенностью населения в завтрашнем дне, что обусловлена нестабильной экономической ситуацией в стране и мире.

Общенациональный опрос населения был проведен Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» с социологической службой Ukrainiansociologyservice с 5 по 16 октября. Всего опросили 2 тыс респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.