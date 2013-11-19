На Полтавщине и Харьковщине продавали фальсифицированные медпрепараты

Служба безопасности Украины совместно с Государственной службой Украины по лекарственным средствам выявила и прекратила факты продажи одной из отечественных фармацевтических компаний через свою аптечную сеть на территории Украины фальсифицированных медицинских препаратов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 31 октября по инициативе СБУ была проведена проверка ряда аптечных заведений в Полтавской и Харьковской областях. По результатам проверки установлено, что более 40 наименований препаратов отечественного и иностранного производства, пользующихся широким спросом у населения, имеют признаки подделки. В частности, маркировочная этикетка фальсификата изготовлена с нарушением общих стандартов: серия препарата и срок его годности на упаковке нанесены вручную, есть ошибки в написании названии компании-производителя и тому подобное.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли почти 500 упаковок лекарственных средств. Образцы лекарств направлены на экспертизу.

За нарушения определенных законодательством условий относительно осуществления хозяйственной деятельности аптечным заведениям была аннулирована лицензия на розничную торговлю лекарственными препаратами.

Распоряжением Государственной службы Украины по лекарственным средствам от 4 ноября с.г. реализация и применение тех серий медицинских препаратов, относительно которых возникло подозрение в фальсификации, запрещена до завершения проверки.

Теперь по данному факту Службой безопасности Украины начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 305 Уголовного кодекса Украины.