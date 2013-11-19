"Скорые" приобретены по экономически обоснованным ценам

В Министерстве здравоохранения Украины уверяют, что автомобили скорой помощи приобретены по экономически обоснованным ценам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявила начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Галина Довганчин.

«По заключениям экспертизы, которую провели Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста и ГП «Внешторгиздат Украины» Минэкономразвития, достигнуто лучшее соотношение «цена-качество», ведь обеспечены высокие стандарты качества при среднерыночных ценах закупок – автомобили будут европейского уровня комплектации от ведущих мировых производителей», сказала она.

Довганчин напомнила, что стоимость автомобиля зависит от комплектации и качества оборудования. «Следовательно, на рынке сформировались разные цены на автомобили. Колебание цен отмечается и в секторе государственных закупок», – подчеркнула Довганчин.

По ее словам, ради обеспечения высоких стандартов качества оборудования и требований к комплектации автомобилей Минздрав закупил специализированный санитарный автотранспорт по экономным среднерыночным ценам.

Довганчин сообщила, что согласно данным мониторинга ГП «Внешторгиздат Украины» относительно закупки автомобилей скорой помощи в течение 2012 – октября 2013 года, которые опубликованы на веб-портале по государственным закупкам, Минздрав закупил автомобили по ценам ниже среднерыночных.

Так, автомобили скорой помощи типа С закупались ранее за государственные средства по ценам до 1 млн 275 тыс. грн за единицу, при закупке карет типа В цена доходила до 818 тыс. грн, а тип А2 закупался по ценам до 588 тыс. грн.

По данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, диапазон рыночных цен на автомобили типа С на базе Peugeot Boxer колеблется от 837 тыс. 088 грн до 932 тыс. 628 грн, министерство же на последнем тендере закупило авто аналогичного типа за 844 тыс. грн.

Минимальная и максимальная рыночная стоимость автомобилей типа В на базе Peugeot Boxer, согласно данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, составляет от 640 тыс. 667 грн до 689 тыс. 852 грн. Минздрав закупил спецтранспорт на аналогичной базе за 649 тыс. 500 грн при высоком уровне комплектации и качества оборудования.

Минимальная и максимальная рыночная стоимость автомобилей скорой медицинской помощи типа А2 для транспортировки пациента на базе ГАЗ 32313 составляет от 383 тыс. 167 грн до 481 тыс. 167 грн. Минздрав закупил кареты скорой помощи на этой же базе за 475 тыс. грн за единицу при высоком уровне комплектации.

Довганчин также заметила, что качество закупленных автомобилей развеивает все мифы о якобы дешевом оборудовании и комплектации от китайских производителей. «Комплектация и оборудование в автомобилях, которые закуплены Минздравом, – от мировых производителей из Испании, Италии, США, Японии, Великобритании, Германии, Венгрии, Сингапура и Южной Кореи», – подчеркнула представитель Минздрава.

В обращении сказано, что 1 ноября Минздрав акцептировал предложения конкурсных торгов на закупку машин. Победителями по отдельным лотам признаны "АИС-Столица", ООО "Илатанмед" и ЧАО "Практика".

Однако, как явствует из официальной информации, Минздрав акцептировал предложения участников, цена которых превышала предложения другого участника конкурсных торгов. Например, по 6 лотам Минздрав акцептировал предложения ЧАО "Практика" на общую сумму 592 млн. 993 тыс. 500 грн (без НДС). Вместе с тем, общая сумма предложений ООО «Сити Транспорт Групп» по этим же лотам составила лишь 575 млн. 385 тыс. грн (без НДС) или на 17 млн. 608 тыс. 500 грн меньше.

Кроме того, акцептирует предложение ООО "Илатанмед" на сумму 97 млн. 350 тыс. грн (без НДС). При этом предложение ООО «Сити Транспорт групп» по этому же лоту было на 5 млн. 850 тыс. грн меньше – 91 млн 500 тыс. грн (без НДС).

Как отмечают депутаты, это свидетельствует, что Минздрав открыто осуществляет растрату бюджетных средств, поскольку общая сумма акцептирующих министерством предложений превышает минимальные цены других участников конкурсных торгов более чем на 24,5 млн. грн.

В обращении отмечается, что в прошлом году Киевский научно-исследовательский институт судебной экспертизы предоставил официальные заключения, что «скорые» такого же типа, которые недавно закупил Минздрав , стоят 465 тыс. грн а не заплаченные 649 тыс. грн». «Поэтому в целом на данной сделке госбюджету будет причинен вред в размере 224 миллионов гривень», утверждают депутаты.