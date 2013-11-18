Минздрав заключил договоры на закупку "скорых"

Договоры на закупку автомобилей «скорой помощи» заключены. Об этом сообщила на брифинге в Министерстве здравоохранения Украины начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Украины Галина Довганчин, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Договоры заключены сегодня, 18 ноября, в соответствии с Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок», – сказала она.

Довганчин также отметила, что сегодня после фактического заключения договоров утвержден приказ Минздрава Украины о распределении автомобилей скорой медицинской помощи по регионам.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября Министерство здравоохранения объявило победителей конкурсных торгов на государственные закупки автомобилей экстренной медицинской помощи.

Участники пресс-конференции в Минздраве назвали победителями три предприятия - ПАО «Научно-производственное объединение «Практика»», которое будет поставлять 923 единицы автомобилей типа В и 143 единицы автомобилей типа С, ООО «Илатамед» - будет поставлять 150 единиц автомобилей типа В, и иностранное предприятие «АИС-Столица», которое будет поставлять 103 единицы автомобилей типа А2.

Не состоялись конкурсные торги относительно закупки 103 единиц автомобилей типа А2, которые повторно объявлены на 5 декабря.

Начальник Управления государственных целевых программ и государственных закупок Минздрава Довганчин отметила, что во время торгов «была создана конкурентная среда». «В результате чего мы имеем возможность осуществить закупку по ценам на уровень ниже ожидаемых. За счет снижения цены было сэкономлено почти 6,6 млн. грн, на которые планируется дополнительно закупить «скорые». Предложения участников зарубежных производителей превышали ожидаемую цену на 18-22%», - сообщила Довганчин.