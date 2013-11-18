Завтра в Украине сохранится сухая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 19 ноября осадки не ожидаются. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях и в южной части ночью 0-5° тепла, на юге Крыма до 9°, днем 7-12° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, на севере Левобережья и в восточных областях 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киевской области завтра без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла.

В столице также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7°.