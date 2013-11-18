В Украину возвращается бабье лето

На этой неделе в Украине сохранится теплая погода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида во время брифинга в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Он сообщил, что на этой неделе в Украине сохранится теплая погода со средней температурой выше нормы на 3-6 градусов, практически во всех регионах Украины.

«В целом в большинство дней будет сухая погода, но в некоторые дни, например 20 ноября в западных областях, 21 ноября - в северных и центральных областях, 23 ноября - в большинстве регионов Украины, кроме востока, мы ожидаем небольшие и умеренные дожди, но никакие сильные осадки не ожидаются», - сказал Кульбида.

По его словам, в ближайшую неделю «мы не ожидаем проявлений зимней погоды». Так, минимальная температура на этой неделе будет в диапазоне от «минус» 2 до «плюс» 3 градуса на территории Украины, лишь 18, 19 и 20 ноября на востоке температура снизится до 4-6 градусов мороза.

В целом на территории Украины будет наблюдаться температура от +4, +3, а затем, с 20-24 ноября, произойдет повышение до +7-12 градусов, а в южных и западных областях воздух прогреется до +16-18 градусов.