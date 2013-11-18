Правительство рассчитается по соцвыплатам до 10 декабря

Правительство до 10 декабря рассчитается полностью по социальным выплатам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он напомнил, что Президент Украины дал поручение правительству до 10 декабря полностью рассчитаться по социальным выплатам. “И мы это сделаем. Есть план, и он утвержден”, - подчеркнул Арбузов.

Он признал, что некоторые экономические показатели в Украине снижаются. “Действительно, некоторые показатели падают, но это падение тормозится”.

Арбузов подчеркнул, что “ситуация плохая не только в нашей стране, но и извне”.

Говоря о ситуации в Госказначействе, первый вице-премьер заметил: “Что касается ситуации в казначействе, то да, действительно, остатки малые, но они есть. И, как вы видите, мы потихоньку рассчитываемся со своими обязательствами”.