Правительство рассчитается по соцвыплатам до 10 декабря
12:42, 18 ноября 2013Страна
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Поручение Президента
Правительство до 10 декабря рассчитается полностью по социальным выплатам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Он напомнил, что Президент Украины дал поручение правительству до 10 декабря полностью рассчитаться по социальным выплатам. “И мы это сделаем. Есть план, и он утвержден”, - подчеркнул Арбузов.
Он признал, что некоторые экономические показатели в Украине снижаются. “Действительно, некоторые показатели падают, но это падение тормозится”.
Арбузов подчеркнул, что “ситуация плохая не только в нашей стране, но и извне”.
Говоря о ситуации в Госказначействе, первый вице-премьер заметил: “Что касается ситуации в казначействе, то да, действительно, остатки малые, но они есть. И, как вы видите, мы потихоньку рассчитываемся со своими обязательствами”.
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