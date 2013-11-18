Киевляне смогут получить бесплатные консультации эндокринологов

По случаю Всемирного дня борьбы с диабетом в 14 аптеках КП «Фармация» с 18 по 22 ноября киевляне смогут получить консультации эндокринологов, семейных врачей и терапевтов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, врачи будут работать в аптеках ежедневно с 11.00 до 13.00.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 175 млн больных диабетом.

По данным Международной диабетической федерации, до 2030 года в мире будет насчитываться около 552 млн больных.

Медики связывают рост количества больных диабетом с ростом употребления продуктов с высоким гликемическим индексом – сладостей, изделий из муки высшего сорта, сладких газированных напитков и тому подобное.

В Киеве количество случаев сахарного диабета за последние пять лет возросло на 8,5%. Среди почти 90 тысяч больных сахарным диабетом – 12 тысяч человек (13,5%) имеют инсулинозависимую форму болезни (в 2008 году – 14%). Сосудистые осложнения различной локализации на сегодня наблюдаются у 37,2% больных, в 2008 году удельный вес осложненных форм составлял 39%.

Как сообщал УНИАН, 16 октября главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины, доктор медицинских наук, профессор Николай Гульчий информировал, что в Украине на сегодня 1 млн 300 тыс. больных сахарным диабетом. За 10 лет их количество выросло с 1,6 до 2,9 на 100 тысяч населения».

На начало 2013 года в Украине было зарегистрировано 8 тыс. 178 детей, больных сахарным диабетом, что составляет 10,26 на 10 тысяч детского населения.

*** Всемирный день борьбы с диабетом отмечался 14 ноября.