Как набрать вес желающим поправиться

На самом деле набрать вес иногда намного сложнее, чем его сбросить. Но вооружившись нашими знаниями о диетических принципах, отвечаем и на этот вопрос.

Как набрать вес: следи за калориями

Многим девушкам просто кажется, что они едят очень много и все равно не поправляются. На самом деле это часто совсем не так. Строгий учет калорий поможет проверить, сколько ты ешь. Если обнаружишь недобор калорий (меньше 2000 калорий при среднем росте) - просто ешь больше. Что именно есть? Ответ в следующем пункте.

Как набрать вес: выбирай супер-продукты

Если большинство людей не могут себе позволить вкусное и калорийное, то у тебя - карт-бланш. Это не значит, что нужно налегать на картошку фри и стейки. Помни, что жирное мясо, яйца, молочные продукты - источники холестерина, избыток которого может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Одновременно полезные и калорийные продукты - орехи, семечки, жирные сорта рыбы, авокадо, выпечка из цельнозерновой муки и растительных масел. Тебе подойдут также полезные конфеты из меда, фиников, бананов, кунжута и орехов.

Как набрать вес: подкачайся

Если же калорий достаточно, а вес все равно не увеличивается, - значит, у тебя очень быстрый обмен веществ. Сколько бы ты не ела, набрать вес будет почти нереально. Поэтому понадобятся другие методы.

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Обычно люди, желающие иметь подтянутую фигуру, сначала сбрасывают вес, а потом накачивают мышцы. Считай, что первый этап ты уже прошла, пора начинать второй. Накачать мышцы помогут силовые тренировки и рацион, богатый белком. После занятий нужно «закрыть метаболическое окно», съев как минимум по 0,5 г белка и 0,5 г углеводов на килограмм веса.

Как набрать вес: соблюдай баланс

Просто есть больше - только половина дела. Нужно еще и следить, чтобы в рационе хватало всех трех основных питательных веществ. Соотношение белков, жиров и углеводов должно быть приблизительно 1:1:3 или 1:1:4.

Впрочем, особое внимание стоит уделить белкам. Если углеводов и жиров в нашем рационе обычно хватает, то дефицит белков - очень распространенный случай. А без них невозможно ни набрать, ни поддерживать мышечную массу (и речь тут не о «банках» бодибилдеров, а о нормальных, здоровых мышцах).

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