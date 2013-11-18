В Украине создадут 5 центров лечения по методике Козявкина

В Украине создадут 5 реабилитационных центров, где будут лечить по методике профессора Владимира Козявкина.

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Раиса Багатырева, которая посетила Международную клинику восстановительного лечения Владимира Козявкина в Трускавце, где ознакомилась с новейшими методиками лечения детского церебрального паралич , сообщает сайт Минздрава Украины.

«Мы имели возможность пообщаться с пациентами, которые уже после первого курса лечения чувствуют колоссальный прогресс в улучшении своего здоровья, - отметила Богатырева. - И единственное, о чем меня просили родители маленьких пациентов, которым нужна помощь и реабилитация, - внедрение комплексной государственной поддержки украинцев, у которых есть проблемы со здоровьем».

По словам министра, сегодня в Трускавце есть все возможности для успешной реабилитации пациентов - это и термальные воды, и рекреационная зона, и профессиональный персонал во главе с профессором Козявкиным.

«Государство и впредь будет поддерживать развитие новых технологий в лечении больных. В этом году на Коллегии министерства здравоохранения Украины по предложению Президента Украины мы приняли решение о создании в стране 5 реабилитационных центров. Они без такой мощност , как это в Трускавце, но станут теми островками, где будет внедряться в жизнь идеология и технология, разработанные профессором Владимиром Козявкиным» , - рассказала Богатырева.

При этом она обратила внимание на то, что речь идет не только о детях, страдающих ДЦП, но и о взрослых украинцах, которые получили травмы на производстве, на шахтах, в ДТП. Тоесть центры будут предоставлять весь комплекс реабилитационных медицинских услуг, объяснила Богатырева.

С целью поддержки и развития будущих центров, сообщила министр, сегодня была создана рабочая группа, в состав которой вошли академики, занимающиеся вопросами нейрохирургии, реабилитологии и смежными дисциплинами.

*** Международная клиника восстановительного лечения построена в 2003 году в экологически чистой зоне Прикарпатья - на курорте Трускавец. Основным методом лечения, который применяется в клиники, является система интенсивной нейрофизиологической реабилитации, известная также в мире как «Метод Козявкина». Эта система реабилитации официально признана в Украине и, благодаря своей эффективности, завоевала широкий международный авторитет: метод Козявкина был включен в четверку наиболее эффективных консервативных способов реабилитации пациентов с детским церебральным параличом.В настоящее время Международная клиника восстановительного лечения по своей технологии и эффективностью медицинской реабилитации не имеет аналогов в Европе и Америке. Последние 22 года более 40 тысяч пациентов из 63 стран мира прошли курс лечения по системе интенсивной нейрофизиологической реабилитации. Ежегодно Международная клиника принимает около 4000 пациентов, среди которых более 2000 детей со всех областей Украины.