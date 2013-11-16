Есть ли будущее у выпускников сиротских интернатов?

Вчера в Украину для показа непростого кино про жизненный путь ребенка-сироты "Блеф, или с Новым годом!" (http://www.youtube.com/watch? v=I8WZtHEfCKI) прилетели режиссер фильма, российская журналистка, телеведущая и приемная мама Ольга Синяева и общественный деятель, выпускник советской интернатной системы, международный эксперт в сфере социального сиротства, автор книги «Соленое детство» и продюсер фильма Александр Гезалов, сообщили УНИАН в Благотворительногом фонде Рината Ахметова "Развитие Украины".

Перед показом гости побывали в так называемой социальной квартире – «мини-центре матери и ребенка», - где живут молодые мамы или беременные женщины, которые имели намерение отказаться от своих детей. Учитывая, что как в Украине, так и в России основная часть детей в интернатных учреждениях,– это социальные сироты, то работа в том числе с такими мамами помогает сохранить ребенка в семье.

По словам Ирины Синельник, менеджера программы "Сиротству-нет!" фонда Рината Ахметова "Развитие Украины", это одна из моделей профилактики социального сиротства, которая позволяет сократить количество детей при живых родителях в интернатах.

«Чаще всего такие ситуации возникают тогда, когда или отец, или родители девушки против ребенка, - рассказывает Ирина. - Внутренне не желая отказываться от малыша, мама скрывает беременность, а потом не знает, что ей делать, и в состоянии стресса готова отказаться от ребенка прямо в роддоме, понимая, что с ним ей некуда идти. Именно для таких ситуаций ряд общественных организаций, это и фонд Рината Ахметова, фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД», фонд Элтона Джона в сотрудничестве с представительством международной организации «Право на здоровье» создали такую квартиру. Для нас это не первый опыт - подобный центр существует в Донецке, где за год работы удалось предотвратить 20 отказов от ребенка. Всего в результате работы двух центров 780 семей с детьми получили социальную, медицинскую, юридическую помощь".

В киевской социальной квартире сейчас живут 4 девушки с детьми. На встрече с гостями присутствовали только 3. Одна из девушек уже нашла работу, а ее соседки, а также руководитель соцквартиры Ольга Осадчая из организации «Право на здоровье» и психолог в это время присматривают за ребенком. Это важная составляющая такого центра - молодым мамам не просто предоставляется жилье, их также обучают, как ухаживать за ребенком, консультируют социальные работники и психологи, зачастую девушкам помогают найти работу и оформить государственную помощь на ребенка.

Гезалов рассказал о своем детстве в интернате, о трудностях с которыми могут дети, если бы попали в "Дом малютки".

"У меня сейчас есть квартира, правда тещи, - смеется Александр. - Но недавно сбылась моя мечта - я построил свой дом, деревянный такой сруб, и посадил сад. Это для моих детей, а их у меня четверо. Каждая из вас должна иметь цель и стремиться к ней. Вот я когда вышел из интерната, у меня ничего не было. Но я выжил. Единственный из 13 подростков моего выпуска. Мне помогло то, что я был не такой, как все, я сопротивлялся системе и не сдавался. Я получил 4 высших образования и советую вам также продолжать обучение, воспитывать детей, несмотря на все трудности, - и все наладится, найдется новый муж, найдется работа".