Самые распространённые проктологические заболевания

Проктологические заболевания, они же заболевания толстого отдела кишечника, – крайне деликатный и важный вопрос.

К сожалению, обращаются к проктологу, как правило, уже с запущенными процессами и осложнениями. Чем быстрее вам помогут разобраться в сути заболевания и назначат адекватное лечение, тем лучше.

Вот наиболее распространённые в проктологической практике заболевания:

Геморрой – расширение вен прямой кишки, сопровождающееся тромбозом, выпадением образовавшихся узлов, болевыми ощущениями. При геморрое нередко наблюдается кровотечение из прямой кишки.

Если кровь – алая, не смешанная с каловыми массами, скорее всего, это именно геморрой. Геморрой лечить обязательно. Запущенный процесс может привести не только к ухудшению качества жизни, но и к летальному исходу, т.к. тромб из геморроидальных вен может «влететь» в сосуды, питающие сердце или мозг.

Анальная трещина – это язвенное образование на слизистой анального прохода.

Появляется достаточно просто – слизистая царапается каловыми массами или другими подходящими для этого предметами, затем царапина инфицируется (в этом отделе кишечника это очень просто). Сформировавшаяся анальная трещина не только создаёт постоянный дискомфорт, но и приводит к боязни опорожнения кишечника. Это, в свою очередь, может привести к запорам, каловым камням и непроходимости кишечника.

Чтобы не доводить дело до больших хирургических операций с сомнительными исходами – лечить анальную трещину нужно сразу.

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