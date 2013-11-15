В столице ухудшится качество воды - «Киевводоканал»

“Киевводоканал” предупреждает о возможном ухудшении качества питьевой воды в трех районах столицы из-за попадания ливневых вод из Вышгорода в Днепр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО “АК “Киевводоканал”, в среду, 13 ноября, специалисты предприятия выявили факт проведения строительных работ рядом с искусственным водоемом, предназначенным для отстоя дождевой воды в Вышгороде.

После обследования территории и общения с представителем исполнителя работ выяснилось, что раскопки проводятся согласно проекту, согласованному с соответствующими организациями Вышгорода и Киевской области, в том числе с водоканалом Вышгорода. Проект предусматривает прокладку трубопровода диаметром 600 мм для снижения уровня воды в ливневом водоеме. Сброс воды после прохождения системы фильтров, как отмечают в «Киевводоканале», предусмотрен в Днепр, а ниже по течению этой системы расположены водозаборные сооружения Днепровской водопроводной станции (ДнВС).

Как отмечают в «Киевводоканале», ДнВС обеспечивает питьевой водой треть жителей Киева.

Указанный проект не согласовывался ни с водоканалом, ни с Экологической инспекцией. Также отсутствует информация о способности запроектированных фильтров очищать воду до безопасного уровня.

Дождевая канализация Вышгорода не имеет очистительных сооружений, а дождевые воды накапливаются в искусственном озере-накопителе, рядом с которым и проводятся указанные работы. Специалисты столичного водоканала исследовали пробы воды из озера и выяснили, что степень загрязнения, особенно бактериологического, превышает все допустимые нормы.

«Таким образом, попадание значительного количества дождевых вод из ливневого водоема в Днепр может привести к перебоям в роботе ДнВС, ухудшению качества питьевой воды в районах, которые обеспечиваются водой из этой станции, и вообще к остановке водозабора и, как следствие, разбалансированию работы всей системы централизованного водоснабжения Киева», - предупреждают в «Киевводоканале».

В августе 2012 года «Киевводоканал» уже обращал внимание на ситуацию, сложившуюся в Вышгородском районе. Тогда в связи с интенсивными ливнями уровень воды в озере достиг критической черты. Для решения проблемы администрация Вышгорода с привлечением спасателей приняла решение о перекачке воды из озера-накопителя непосредственно в Днепр через шлюзовый канал, расположенный на расстоянии лишь 1300 м от водозаборных сооружений Днепровской водопроводной станции.

«Существовал риск, что все перекачанные в Днепр воды с большой концентрацией загрязнения поступят на водозаборные сооружения», - подчеркнули в «Киевводоканале».