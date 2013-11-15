Более 4 млн украинцев работают за границей нелегально

В Украине за 15 лет выявлено 3,5 тыс. преступлений, связанных с торговлей людьми.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника управления ГПУ Антона Столетнего.

Он отметил, что “после введения в Украине уголовной ответственности за торговлю людьми (с марта 1998 года) правоохранительными органами государства выявлено почти 3,5 тыс. таких преступлений”.

Столетний напомнил, что «это преступление отнесено к категории тяжелых, а за его совершение в отношении малолетнего, или организованной группой, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет». При этом начальник управления ГПУ отметил, что основным из факторов, способствующих незаконной торговле людьми, является нелегальная миграция. «Сегодня, по неофициальным данным, более 4 миллионов граждан Украины работают за границей нелегально”, - добавил он.

Столетний сообщил, что “в большинстве случаев преступные соглашения о продаже людей заключаются на территории Украины, а принуждение к той или иной незаконной деятельности происходит на территории другого государства”.

“Пострадавшие попадают за границу как обманным путем - под видом трудоустройства, так и по согласию, если они осознают, что будут использованы за границей. Соучастниками совершения таких преступлений являются гражданами разных государств», - добавил он.

По его словам, за 9 месяцев 2013 года в указанной сфере в суд направлено 50 обвинительных актов, еще 77 лиц поставлены в известность о подозрении.