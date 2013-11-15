Из-за оспы запрещен ввоз скота из Болгарии

Украина запретила ввоз мелкого рогатого скота, в частности овец и коз, а также продуктов их переработки из Болгарии в связи с зафиксированной там вспышкой заболевания животных оспой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

«По информации главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, на территории Республики Болгария зарегистрировано заболевание оспой овец и коз, о чем официально сообщило Международное эпизоотическое бюро», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, согласно сообщению, ввоз из Болгарии других грузов, подконтрольных Государственной службе ветеринарной медицины Украины, разрешается осуществлять в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

Мининфраструктуры рекомендует международным автомобильным перевозчикам учитывать вышеизложенную информацию при планировании перевозок в Болгарию.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Черниговская и Житомирская таможни запретили ввоз на территорию Украины из Беларуси свинины, включая живых животных, мясных субпродуктов, меда, молока и молочных продуктов, включая сыры, а также яиц из-за угрозы занесения возбудителя африканской чумы свиней (АЧС).