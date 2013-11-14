Регионы Украины обеспечат "скорыми" равномерно

Регионы Украины будут обеспечены автомобилями скорой медицинской помощи равномерно.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения Украины, распределение автомобилей будет осуществляться по двум параметрам – в соответствии с заявками регионов, которые они подавали накануне закупок, и количеством имеющегося у них медицинского автотранспорта, который эксплуатируется не более пяти лет.

В ведомстве отметили, что после того, как новые «скорые» поступят в региональные службы экстренной медицинской помощи, общий уровень обеспеченности современными каретами скорой помощи по Украине, который до этого был в пределах 29%, в среднем, возрастет вдвое, и составит 60%.

В частности, в соответствии с осуществленными закупками, Днепропетровская и Львовская области получат по 79 автомобилей, Киев – 91 автомобиль, Донецкая область получит 128 автомобилей, Харьковская – 88 автомобилей, Закарпатская – 28, Волынская – 30, Сумская и Черновицкая области – по 32, Севастополь – 2 авто.

По словам директора Департамента реформ и развития медицинской помощи Минздрава Украины Николая Хобзея, равномерное распределение автомобилей скорой помощи по регионам существенно повысит выполнение социального стандарта доезда бригады экстренной медицинской помощи – 10 минут по городу и 20 минут в пределах сельской местности.

«Обеспечение этого норматива даст возможность приблизиться к европейскому стандарту, и будет стимулировать развитие инфраструктурных изменений в регионах – ремонт дорог, оснащение зданий табличками с названиями улиц, нумерацией домов и тому подобное», – убежден Хобзей.

Чиновник заметил, что стандарт, к которому стремится министерство, - это одна скорая на 10 тысяч населения.

«Для этого необходимо, чтобы в Украине на 46 миллионов населения было 4 561 санитарная машина. То есть, для полного обновления парка скорых необходимо осуществить еще две подобные закупки», – считает Хобзей.